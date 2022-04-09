كشفت الفنانة زينب العسكري عن مشاعرها حيال استقبال الجمهور السعودي لها حين زارت المملكة بمناسبة يوم التأسيس 22 فبراير الماضي.

وخلال استضافتها في برنامج مراحل من تقديم على العلياني على قناة SBC قالت العسكري إنها كانت تنوي الحضور إلى الرياض بعد فترة غياب بشكل مختلف في لقاء جميل يقرب بينها وبين الجمهور.

مواجهة الجمهور السعودي في البوليفارد

وتابعت : في يوم التأسيس اتصلت علي الإعلامية منال العيسى وطلبت مني القدوم إلى الرياض . وأضافت أنها كانت مترددة في البداية لكن العيسى أصرت على ذلك.

ولفتت إلى أن العيسى طلبت منها أن ترتدي الزي السعودي . وقالت العسكري: “كنت خايفة بأمانة من رد فعل الجمهور ” لكنها أشارت إلى أنها تفاجأت برد فعل الجماهير في البوليفارد .

وأوضحت أن الجمهور السعودي جمهور مجنون حسب قولها حيث استدركت بالقول إنه جمهور يجعلك تشعر بحبه بسرعة ويرفعك إلى مكانة كبيرة وأنا أحب هذا الجنون وكل الفنانين يبحثون عنه.

من هي زينب العسكري ؟

هي ممثلة وكاتبة ومنتجة بحرينية، من مواليد 6 فبراير 1974 ، استمر مشوارها الفني لأكثر من ثمانية عشر عامًا قدمت خلاله العديد من الأعمال كما قامت ببطولة عدد من المسلسلات كما إنها منتجة، أعلنت الاعتزال في عام 2009.

نالت العسكري العديد من الجوائز خلال مشوارها الفني حيث حصلت على جائزة أفضل فنانة بحرينية عام 2007 من إحدى المحافل وجائزة أفضل شخصية إعلامية عامة في البحرين في استفتاء وزارة الإعلام البحرينية والمجلس الوطني للثقافة والفنون عام 2008، كما تم اختيارها كأفضل فنانة لعام 2006 عن دورها في مسلسل بلا رحمة.