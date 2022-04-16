حقق الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول رقمًا تاريخيًّا بعد إقصاء Man city من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عصر اليوم.

وكان الريدز تفوق على فريق مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة مثيرة كانت أُقيمت على ملعب ويمبيلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

رقم تاريخي لـ ليفربول على حساب Man city:

وذكرت شبكة Opta للإحصائيات أن الريدز وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين في الموسم ذاته للمرة الثالثة في تاريخه بعد موسمي 2000/ 2001 و2011/ 2012 وموسم 2021/ 2022 الحالي.

ولأول مرة يحقق ليفربول هذا الأمر ليكون أول فريق إنجليزي يفعل ذلك في ثلاثة مواسم مختلفة.

يذكر أن ليفربول سيواجه المتأهل من تشيلسي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ليفربول يتعادل مع مانشستر سيتي في كلاسيكو مثير الأحد الماضي:

وكان الريدز تفوق على فريق Man city بثلاثية لهدفين، حيث سجل لـ ليفربول الفرنسي إبراهيما كوناتي والسنغالي ساديو ماني هدفين، بينما سجل لـ مانشستر سيتي كل من الإنجليزي جاك جريليش والبرتغالي بيرناردو سيلفا.

يذكر أن ليفربول كان تعادل مع مانشستر سيتي الأحد الماضي بنتيجة هدفين لكل فريق في الدوري الإنجليزي، حيث سجل لـ ليفربول البرتغالي ديوجو جوتا وساديو ماني، بينما سجل لـ مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين والبرازيلي جابرييل جيسوس.