أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2021 بمبلغ 6.75 مليار ريال بواقع 2.25 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 22.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

موعد توزيع الأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين 25 /04 /2022م.