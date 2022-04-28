واصل النجم السنغالي ساديو ماني تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، وقاده لتجاوز عقبة فياريال الإسباني.

ساديو ماني يتألق

ونجح ساديو ماني في هز شباك فياريال، ليصل إلى هدفه الـ14 ضمن منافسات الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، ليعادل رقم الإيفوري ديديه دروغبا كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلًا للأهداف في هذه المرحلة.

وجاء هدف ساديو ماني بعد تمريرة مميزة من المصري الدولي محمد صلاح، ليكون هذا الهدف هو السابع الذي يساهم الثنائي في تسجيله ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ليُعادلا ثنائية واين روين وريان جيجز، وصلاح وفيرمينو.

وأشاد حساب ليفربول الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالتألق اللافت للسنغالي ساديو ماني، ولفت إلى أنه تجاوز حاجز الـ20 هدفًا في 4 من آخر 5 مواسم له، واصفًا إياه بـ”سوبر ساديو”.

ليفربول يتجاوز فياريال

ولعب ليفربول ضد فياريال بالأمس ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا على نظيره فياريال في إسبانيا، في الثالث من شهر مايو المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي.