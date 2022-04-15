كشف سامي الجابر، لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق، كواليس عدم إكماله لـ مباراة الأرجنتين في نهائي كأس العالم للقارات عام 1992 التي أُقيمت في الرياض.

قصة حصرية لأول مرة يعلنها #سامي_الجابر :

أجبرت على ادعاء المرض في مباراة الأرجنتين ببطولة القارات 1992 حتى لا أكمل المباراة..

وانهرت باكيا لما منعوني من صعود طائرة المنتخب المتجهة لكأس آسيا باليابان@Mofeed_n@SamiAlJaber

@MohammedAlDeaye #رمضان_يجمعنا#سامي_الجابر_من_الصفر pic.twitter.com/vKvgHvHD0R — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 15, 2022

وتحدث سامي الجابر في برنامج “اللقاء من الصفر” على قناة إم بي سي قائلًا: “تم إجباري على ادعاء المرض بين شوطي مباراة الأرجنتين في نهائي كأس القارات، شخص ما أخبرني أن أقول للطبيب أنني أعاني من آلام في بطني، ولا أعرف لماذا تم إخراجي من المباراة لقد تسببت في ركلة جزاء للمنتخب السعودي وأهداف الأرجنتين الـ3 في شباكنا لم تكن خطأ مني”.

بديل سامي الجابر في كأس أمم آسيا:

وأضاف الجابر: “كنت أعانى من الإصابات وقتها، وعدت لـ المنتخب السعودي، وحينما كانت أجهز نفسي للسفر إلى اليابان للمشاركة بكأس أمم آسيا 1992 وسيسافر الأخضر وقتها في طائرة خاصة، اكتشفت حرماني من السفر ووقتها حل ناصر القحطاني بديلًا عني، لا أعرف وقتها ماذا كنت أشعر لكنني بكيت من الصدمة؟”.