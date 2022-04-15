أكد سامي الجابر، نجم الهلال والمنتخب السعودي سابقًا، أن الشباب كان أول ناد فاوضه، قبل أن يبدأ مسيرته مع نادي الهلال.

الكابتن #سامي_الجابر : مسؤولو الشباب والنصر فاوضوني قبل الهلال، ووالدي اختار لي النصر.. لكن جوابي دائماً كان: أنا هلالي@Mofeed_n@SamiAlJaber

اشترك بعرض رمضان على الباقة السنوية

6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/ZWox00vinJ

ShahidVIP#رمضان_يجمعنا#سامي_الجابر_من_الصفر pic.twitter.com/zaZyg7n4Av — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 15, 2022

وتحدث الجابر لـ برنامج “اللقاء من الصفر” في قناة MBC قائلًا: “أول نادي فاوضني هو الشباب وقابلت الأمير خالد بن سعد وفاوضوني مقابل سيارة هوندا ومبلغ مالي، وكان ردي أنا ما عندي رد لهم وعندي والد ولازم أرجع له”.

سامي الجابر أصر على الانتقال لـ الهلال:

وأضاف الجابر: “قال والدي لا روح للنصر مع أخوك، وأنا كنت أرغب في الانتقال لنادي الهلال وسجلت فيه رسمي”.

وتابع نجم الهلال السابق: “في نادي النصر علموا بتوقيعي مع الهلال فسألوا أخي لماذا وقع؟، فكان رده عليهم وش تبون منه هو مريض بالقلب، وكان هذا الرد سببًا في إنهاء مسيرة أخي الرياضية مع النصر مبكرًا”.