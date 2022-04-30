تردد اسم اللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر للرحيل عن نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سبب قد يدفع فينسينت أبو بكر لمغادرة النصر:

وكان أبو بكر انضم إلى النصر في يونيو الماضي قادمًا من نادي بيشكتاش التركي، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن اللاعب الكاميروني يريد الرحيل عن النصر لأسباب عائلية.

وتوجد ضغوطات على اللاعب الكاميروني من أجل مغادرة نادي النصر بعد نهاية الموسم الحالي.

أبرز 3 صفقات:

ويفكر النصر في ضم “التونسي وهبي الخزري أو الجزائري بغداد بونجاح أو الكولومبي خاميس رودريغيز”.

القيمة السوقية للاعب وهبي الخزري، 4.5 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، ويتميز المهاجم التونسي بالمهارات العالية وتسديد الركلات الحرة المباشرة.

كذلك بونجاح قد يغادر نادي السد القطري بسبب هجومه على المدرب الإسباني خافي جارسيا بعد توديع السد لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

أما خاميس فحتى الآن رغم أنه لم يحدد موقفه بالرحيل عن نادي الريان القطري، لكن النصر سيبذل قصارى جهده للتعاقد مع اللاعب الكولومبي.