فرض نادي ستراسبورج، التعادل على ضيفه باريس سان جيرمان بثلاثية لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الفرنسي.

ملخص مباراة ستراسبورج ضد باريس سان جيرمان:

وبدأت المباراة، بضغط هجومي سريع من قبل فريق ستراسبورج، الذي نجح في إحراز الهدف الأول سريعًا في الدقيقة الثانية عبر اللاعب كيفن جاميرو.

وخلال الشوط الأول نجح، البي إس جي في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب كيليان مبابي بالدقيقة الثالثة والعشرين.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني أحرز المدافع المغربي أشرف حكيمي الهدف الثاني لـ البي إس جي في الدقيقة الـ64 بعد تمريرة متقنة من مبابي.

ثم استغل مبابي خطأ قاتلًا من أحد مدافعي ستراسبورج لينفرد بحارس المرمى ويسجل الهدف الثالث للبي إس جي في الدقيقة الـ68.

ولكن لم ييأس فريق ستراسبورج، ليضيف الهدف الثاني عبر ركلة ركنية أدخلها لاعب باريس سان جيرمان، الإيطالي ماركو فيراتي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ76.

ستراسبورج يرفض الهزيمة:

ونجح ستراسبورج في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة التسعين، لينتهي اللقاء بالتعادل 3/ 3.

وأصبح رصيد باريس سان جيرمان بعد التعادل 79 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، بينما أصبح رصيد ستراسبورج 57 نقطة في المركز الخامس.

يذكر أن البي إس جي كان تُوج بـ الدوري الفرنسي موسم 2021/ 2022 بعد التعادل مع نادي لانس يوم 23 إبريل الجاري.