أظهر تحليل لصحيفة DailyMail للسجلات المالية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن هناك 5.2 مليون دولار غير مدرجين في تقارير الكسب الخاصة به، ولا يزالون مجهولي المصدر، لكن تكهنت التقارير بأنها ربما كانت أرباحًا من صفقات نجله هانتر بايدن نتيجة التعامل مع الشركات الأجنبية بشكل غير شرعي.

وكانت رسائل البريد الإلكتروني قد كشفت أن جو بايدن وافق على دفع الرسوم القانونية لابنه هانتر مقابل صفقته مع شركة تسيطر عليها الحكومة الصينية، ويربط الكشف الجديد عن ثروة الخمسة ملايين دولار أن هذا يربط الرئيس مع تعاملات هانتر التجارية الخارجية، ويجعل ادعاءاته السابقة بأنه لم يناقش تلك الصفقات أبدًا مع ابنه أقل منطقية.

وتمكن جو من كسب ملايين الدولارات من خلال شركته وشركات زوجته بعد أن ترك منصبه كنائب للرئيس في عهد أوباما، وفي حين أنه أعلن خلالها بأنه أدخل ما يقرب من 7 ملايين دولار في حساباته البنكية، إلا أن ذلك يترك نحو 5 مليون دولار مجهولة المصدر وغير مدرجين في تقارير الشفافية الخاصة به.

جو بايدن الرجل العجوز في رسائل هانتر:

وكان قد تم تسريب رسالة إلكترونية من لابتوب هانتر بايدن، قال فيها: إن الرجل العجوز سيحصل على نسبة 10% من الصفقة الضخمة مع الصينيين، وبعد شهور من تسرب تلك الرسالة اتضح أن الرجل الكبير من سياق المحادثات الاخرى، هو نفسه جو بايدن، وتثير تلك الاكتشافات سؤالًا مقلقًا: هل تلقى جو بايدن أموالًا من الشركات الأجنبية؟

وقال السناتور الجمهوري عن ولاية ويسكونسن، رون جونسون، الذي يحقق مع السيناتور تشاك غراسلي في صفقات هانتر التجارية الأجنبية: إن الملايين غير المعلومة لجو بايدن هي معلومات مزعجة تثير أسئلة تستحق إجابات، قائلًا: متى سيبدأ الإعلام المؤسسي في أداء وظيفته ويطرح على الرئيس بايدن هذه الأسئلة؟! متى سيكون لبايدن الشجاعة ليصدق مع الجمهور؟! الشعب الأمريكي يستحق الحقيقة.

اتهام هانتر بايدن بالفساد:

ويخضع نجل الرئيس لتحقيق فيدرالي بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسيل الأموال والضغط غير القانوني للعملاء الأجانب.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا الشهر أن هانتر حصل على قرض بقيمة مليون دولار لدفع فاتورته الضريبية المتأخرة في محاولة واضحة لدرء الملاحقة القضائية المزعومة بشأن الاحتيال الضريبي، وفي نفس الوقت، تم الكشف أن جو بايدن دفع ما مجموعه 737130.61 دولارًا.