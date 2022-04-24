ظهر حارس المرمى الدولي محمد العويس بمستوى متذبذب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الأمر الذي أثار قلق بعض الجماهير.

تعادل الهلال ضد الشارقة

وشارك محمد العويس بشكل أساسي في مباراة الهلال ضد الشارقة الإماراتي بالأمس، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022، وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة المباراة.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة في صدارة مجموعته، علمًا بأنه ضمن التأهل من الجولة الرابعة، فيما تجمد رصيد الشارقة القطري عند 5 نقاط في المركز الثالث.

سبب تراجع مستوى محمد العويس

ولم يُقدم محمد العويس المستوى المتوقع منه، حيث شارك مع الهلال في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، والتي خسرها برباعية دون رد أمام الأهلي المصري، قبل أن تستقبل شباكه هدفين في الشوط الأول ضد الشارقة.

وأبدت بعض الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” تخوفها من مستوى العويس، وطالب البعض مجلس الإدارة بضرورة رحيله، والتعاقد مع حارس مرمى أجنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف الإعلامي محمد السبيعي سر تراجع مستوى حارس فريق الهلال، وقال: “محمد العويس حارس لديه كل الإمكانيات، لديه مرونة فائقة؛ ويكفي إعجاب مدرب المنتخب فيه”.

وتابع حديثه قائلًا: “يحتاج بعض الوقت ليدخل مع نجوم الهلال ويتألق، ضد منحه فرصه مع نجوم اقل مما يسبب له متاعب مستقبلاً مثل ما حدث في الشوط الأول”.

وتفاعلت الجماهير معه، وكتب سيف آل حسن: “إذا لعب الهلال بكامل قوته وصار الكوري والبليهي أمامه راح نحكم علي.. لعب أمام الأهلي المصري وشفنا من تسبب بخسارة الفريق بيريرا وكنو طردين مالهم داعى.. وبالأمس جحفلي قلب دفاع”.