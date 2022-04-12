على مدار 7 عقود كاملة، طورت الملكة إليزابيث الثانية أسلوبًا فريدًا في ارتداء ملابسها، حيث تمتلئ خزاناتها في قصر باكنغهام بالملابس الملونة الشهيرة منذ أكثر من 70 عامًا.

وخلال السنوات الأولى من حكمها، اشتهرت الملكة بفساتينها الفخمة والأنيقة من قبل المصمم المفضل لديها، السير نورمان هارتنيل، وقد تبنت ذلك الأسلوب طوال حياتها.

وفي عام اليوبيل البلاتيني لها، أي بعد مرور 70 عامًا على حكمها، تستكشف نيوزويك ما بداخل خزانة ملابس الملكة الملونة بألوان قوس قزح.

بشكل عام، لم ترتدِ الملكة تنورة فوق الركبة، ويجب ألا تكون خطوط العنق على المعاطف والسترات عالية جدًّا أو منخفضة جدًّا، ويجب ألا تقيد حركة الملكة، وبالإضافة إلى ذلك، هناك اعتبارات مثل الطقس والزاوية التي ستظهر منها والمجوهرات التي سترتديها، وهذا كله يؤثر على شكل وهيكل خزانة ملابس الملكة إليزابيث.

تميز الألوان:

حازت خزانة ملابس الملكة الملونة بألوان قوس قزح على إشادة الصحافة على مدار السنوات الأخيرة، وفي عام 2012، وهو عام اليوبيل الماسي، رسمت مجلة فوغ البريطانية، أشعر مجلة في عالم الأزياء، جميع ملابس الملكة على صفحتها الرئيسية.

ومع ذلك، لا ترتدي الملكة أبدًا اللون الأسود إلا في حالات الحداد، ويقال إنها لا تسافر أبدًا بدونه في حالة حدوث أي حالات طوارئ مأساوية.

من وراء إطلالات الملكة إليزابيث؟

الملكة لديها فريق متخصص لمساعدتها في خزانة ملابسها، وأكبر مستشاري خزانة الملابس لديها هي أنجيلا كيلي التي تحمل لقبًا متميزًا وهو: المساعد الشخصي والمستشار والقيم الفني لصاحبة الجلالة الملكة من المجوهرات والشارات إلى خزانة الملابس، وتُعرف كيلي بأنها من أقرب المقربين للملكة.

وتحت كيلي يوجد أربعة مصممين آخرين، وخياطين متخصصين، وخادمة، ولديها أيضًا مصفف شعر يأتي بانتظام ويضع تصفيفة شعرها الملكية الشهيرة.

ملحقات الملابس المميزة:

في حين أن ملابس الملكة إليزابيث مميزة في حد ذاتها، إلا أن الملحقات من الإكسسوارات والمجوهرات لا تقل تميزًا كذلك، وأشهر تلك الملحقات هي حقائب اليد الخاصة بها.

والحقائب لا تستخدم لإضفاء قيمة جمالية على الإطلالة فحسب، بل أيضًا لإرسال رسائل سرية إلى أعضاء طاقمها في المشاركات العامة، والتي تتضمن الإشارة إلى رغبتها في الانتقال من شخص إلى آخر عن طريق نقل حقيبتها من ذراع إلى آخر.

في النهاية، فإن خزانة ملابس الملكة إليزابيث المليئة بالمجموعة المشرقة بألوان قوس قزح من البنفسجي إلى الأسود والبيج والأخضر والأصفر الربيعي، تضعها دائمًا في خلفية متلألئة كواجهة لقلعة وندسور، كما أن أسلوبها المميز يساعدها على أن تصبح واحدة من أكثر الشخصيات التي يمكن التعرف عليها على الفور في العصر الحديث.