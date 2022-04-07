تعاقد نادي الشباب الأربعاء مع اللاعب سعيد الربيعي لمدة 3 سنوات قادمًا من نادي الاتفاق، حيث يبدأ عقده بداية من الموسم الرياضي المقبل 2022/ 2023.

بدورها تمنت إدارة نادي الشباب التوفيق للاعب في مهمته المقبلة مع الفريق الأول.

أرقام سعيد الربيعي قبل انضمامه إلى الشباب:

وخاض الربيعي مدافع الاتفاق السابق 21 مباراة هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قطع 21 كرة وبلغت نسبة الافتكاكات الناجحة 54.5%، فيما بلغت نسبة نجاح الالتحامات 49.7%.

جدير بالذكر أن نادي الشباب يتواجد في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا مع أندية “مومباي سيتي الهندي، القوة الجوية العراقي، الجزيرة الإماراتي”.

موعد مباراة الشباب ومومباي سيتي:

وسيواجه الشباب، فريق مومباي سيتي غدًا الجمعة في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.