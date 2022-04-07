نفذت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة حفر الباطن “أمة”، برنامجًا خيريًا لتفطير الصائمين في 9 مواقع متفرقة في أحياء المحافظة بعد عامين من الإيقاف بسبب جائحة كورونا.

960 صائماً:

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحفر الباطن ضيف الله المطيري بعد جائحة كورونا عاد مشروع إفطار صائم في حفر الباطن، حيث وصل عدد الجاليات المستفيدة من مشروع إفطار صائم إلى 960 صائماً في 9 مواقع تشرف عليها الجمعية.

إفطار جماعي:

وأشار المطيري إلى أن من فرص الإفطار الجماعي إلقاء المحاضرات على الجاليات وإقامة المسابقات الدينية والتوعوية، مضيفًا أنه تم استقطاب عدد من طلاب المنح في جامعة حفر الباطن لإلقاء الدروس الدينية على الجاليات.