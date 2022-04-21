انتهت مباراة تشيلسي ضد آرسنال، مساء الأربعاء، بخسارة تشيلسي برباعية مقابل هدفين في مباراة ديربي شمال لندن، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة تشيلسي ضد آرسنال:

وبدأ الشوط الأول بشكل مثير بين الفريقين، حيث تقدم آرسنال بالهدف الأول عبر اللاعب نيكيتاه في الدقيقة الـ13 ثم تعادل الألماني تيمو فيرنر سريعًا لـ تشيلسي بالدقيقة السابعة عشرة.

وعاد اللاعب سميث روي ليضيف الهدف الثاني لـ آرسنال في الدقيقة الـ27، ثم نجح بعد ذلك اللاعب سيزار أزبيليكويتا في إحراز الهدف الثاني وهدف التعادل لـ تشيلسي في الدقيقة الـ33.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق بين آرسنال وتشيلسي.

آرسنال يضرب برباعية:

وفي الشوط الثاني ارتكب نادي تشيلسي، العديد من الأخطاء الدفاعية التي جعلت آرسنال يسجل الهدف الثالث عبر اللاعب نيكيتاه في الدقيقة الـ58.

ثم اختتم آرسنال المباراة، مسجلًا الهدف الرابع عبر اللاعب بوكايو ساكا في الدقيقة الـ91 من ركلة جزاء كانت خطأ على المدافع الإسباني أزبيليكويتا.

وبعد نهاية مباراة تشيلسي ضد آرسنال، أصبح رصيد آرسنال 57 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 62 نقطة في المركز الثالث.