انتهت مباراة ليدز ضد مان سيتي، مساء اليوم السبت، بفوز مانشستر سيتي برباعية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة ليدز ضد مان سيتي:

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد سجله اللاعب الإسباني رودريجو هيرنانديز من ضربة رأسية في الدقيقة الـ12.

وفي الشوط الثاني من المباراة، كشر فريق مانشستر سيتي عن أنيابه لينجح في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب الهولندي ناثان آكي في الدقيقة الـ55 بعد تمريرة رأسية متقنة من اللاعب روبن دياز.

وواصل مانشستر سيتي تسيده لـ المباراة ليضيف البرازيلي جابرييل جيسوس الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ79.

ثم أضاف البرازيلي فيرناندينيو رابع الأهداف لـ مان سيتي من تصويبة قوية في الدقيقة الـ91.

مانشستر سيتي يستعيد الصدارة:

وبعد نهاية مباراة ليدز ضد مان سيتي، استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول قبل 4 جولات من نهاية مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2021/ 2022.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء المقبل.

وكان مانشستر سيتي فاز الثلاثاء الماضي على ريال مدريد في ذهاب دور الـ4 بالبطولة برباعية مقابل 3 أهداف في المباراة التي أُقيمت على ملعب الاتحاد معقل فريق السيتي في إنجلترا.