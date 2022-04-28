ظهر النجم سلمان الفرج بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

سلمان الفرج يخطف الأنظار

ويُعد سلمان الفرج هو أكثر اللاعبين لمسًا للكرة ضمن منافسات مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا برصيد 684 مرة، كما أنه أكثر لاعبي الفرق السعودية صناعة للفرص بـ33 فرصة.

وخطف سلمان الفرج الأنظار مع الهلال في مرحلة المجموعات، ولعب دورًا بارزًا في تألقه خلال أول 4 مباريات، ونال إشادة كبيرة من النقاد الرياضيين، حيث أكدوا أنه يُنافس اللاعب الأجنبي، وغيابه يؤثر على الأزرق والمنتخب السعودي.

الهلال يتأهل في الصدارة

ولعب الهلال ضد الريان بالأمس، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المباراة بفوز الفريق القطري بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتجمد رصيد الأزرق عند 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا، بالتساوي مع فريق الريان القطري الذي حل ثانيًا، وتأهلا سويًّا إلى منافسات الدور ثمن النهائي.