نجح الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب، في تطوير أداء الفريق فنيًا بشكل أفضل، مع إعادة الثقة لبعض اللاعبين مثل نواف العابد.

وكان سوموديكا تولى مهمة تدريب الليث مؤخرًا خلفًا للمدرب البرازيلي شاموسكا الذي تمت إقالته بسبب تراجع النتائج.

سوموديكا يُعيد التألق لـ الشباب

وتلقى المدرب سوموديكا إشادات عدة بسبب تطويره لأداء الفريق فنيًا، حيث قال نواف العابد نجم الليث بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي مساء أمس في دوري أبطال آسيا: “لا يوجد اختلاف بين المدربين ولكن المدرب سوموديكا أخرج كل ما في نواف العابد، والثقة الكبيرة منه ومن الجماهير هي من أعادتني”.

وتابع العابد: ” الانضباط هو سر تألقي وما فات قد مات، سأقاتل للعودة إلى المنتخب السعودي بالفترة المقبلة”.

أما نادر الشراري لاعب الشباب فوجه رسالة إلى المدرب سوموديكا قائلًا له: “شكرًا للمدرب سوموديكا على منحي الفرصة”.

أما حمد المنتشري لاعب الاتحاد والمنتخب السعودي السابق فقال عن سوموديكا: ” أحيي سوموديكا على تنظيم الدفاع وإعادة الثقة في نواف العابد، وهو لاعب كبير ولديه إمكانيات غير عادية، عودته مهمة للمنتخب السعودي والشباب معاً”.

الشباب أول مجموعته

وكان الليث أنهى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا محتلًا المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة متأهلًا على حساب أندية مومباي سيتي الهندي، الجزيرة الإماراتي، القوة الجوية العراقي”.