تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لأول خسارة في بطولة دوري أبطال آسيا منذ عام تقريبًا.

الزعيم يخسر أمام الريان

ولعب الهلال ضد الريان بالأمس، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المباراة بفوز الفريق القطري بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتجمد رصيد الأزرق عند 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا، بالتساوي مع فريق الريان القطري الذي حل ثانيًا، وتأهلا سويًّا إلى منافسات الدور ثمن النهائي.

الهلال يسعى لتكرار سيناريو 2021

وتعود آخر هزيمة تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى مباراته ضد شباب الأهلي الإماراتي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات النسخة الماضية، حينما هُزم بثنائية نظيفة على ملعب الملز، يوم 30 أبريل الماضي.

وفاز الزعيم في 8 مباريات متتالية، بينه 4 انتصارات في نسخة 2021، حيث تجاوز استقلال طهران الإيراني في دور الـ16، برسبوليس في ربع النهائي، النصر في نصف النهائي، وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي ليحصد اللقب.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تحقيق 4 انتصارات متتالية في النسخة الحالية أمام الشارقة، الريان، ومرتين ضد استقلول، قبل أن يتعادل مع الفريق الإماراتي ويخسر ضد الفريق القطري.