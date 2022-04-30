تُشيِّد كوريا الجنوبية مدينة عائمة تبدو وكأنها قادمة من أفلام الخيال العلمي، لكن من المقرر أن تصبح حقيقة واقعية في بوسان، حيث يقوم العلماء بدعم من الأمم المتحدة ببناء أول نموذج أولي لمدينة عائمة في العالم.

وتم الكشف لأول مرة عن صور مشروع مدينة Oceanix الجديدة، وهي توضح كيف ستغطي مساحة إجمالية قدرها 15.5 فدان، وهي كافية لاستيعاب 12000 شخص.

تكلفة بناء المدينة العائمة في كوريا الجنوبية:

وتقدر تكلفة بناء المدينة العائمة بـ 200 مليون دولار، ومن المقرر أن تكتمل بحلول عام 2025، وقال الرئيس التنفيذي للشركة المصممة، فيليب هوفمان: نحن على الطريق الصحيح لتقديم أول مدينة عائمة للعالم، مع إثبات أن البنية التحتية العائمة يمكن أن تخلق أرضًا جديدة للمدن الساحلية التي تبحث عن طرق مستدامة للتوسع في المحيط، مع التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر، باختصار ستكون المدينة مثالًا على المدن المستدامة والمرنة.

ويهدف المشروع إلى مساعدة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الساحلية، والذين تتعرض مجتمعاتهم المحلية للخطر بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر.

وستقام المدينة العائمة فوق بحيرة زرقاء خلابة، وتتكون من 15.5 فدان من المنصات المترابطة، المتصلة ببعضها البعض عن طريق الجسور، وستوسع الشركة الطابع الفريد للمدينة وثقافتها من الأراضي الجافة إلى المياه المحيطة بها، حيث سيتم تطوير المنصات العائمة على نطاق واسع لتكون بمثابة أسس لمجتمعات قادرة على الصمود في المستقبل في أكثر المواقع الساحلية ضعفًا على الخطوط الأمامية لتغير المناخ، وهي مدينة بوسان في كوريا الجنوبية.

وسيتم تقسيم المدينة إلى أحياء مختلفة، للمعيشة والسكن والعمل، على ألا تكون المباني أعلى من 7 طوابق وذلك لإنشاء مركز ثقل منخفض ومقاوم للرياح، وسيتم بناء المباني بحيث تقاوم الحرارة والرطوبة، مما يوفر الراحة ويخفض من تكاليف التبريد.

وفي المرحلة الأولى، تستوعب المدينة 12 ألف شخص، لكن في المستقبل يمكن توسيعها لاستقبال 100 ألف شخص، بحسب Business Insider.

حماية البيئة البحرية:

سيتم استخدام مواد بناء أسفل المدينة بحيث تكون صديقة للبيئة البحرية، وسيتم استخدام نفايات الأسماك لتخصيب النباتات، مما يقلل الضغط على الطاقة وموارد المياه.

وسيبدأ بناء المدينة العائمة، بفضل اتفاقية تاريخية وقعتها مدينة بوسان متروبوليتان في جمهورية كوريا والأمم المتحدة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم فرض رسوم على السكان للعيش هناك أو ما هي تكلفة الإيجار.

ارتفاع مستويات البحر:

ويأتي إصدار التصاميم الجديدة بعد وقت قصير من صدور تقرير مدعوم من المفوضية الأوروبية حذر من أن مستويات البحار العالمية ترتفع 0.12 بوصة في السنة، حيث وجد الخبراء أن ارتفاع درجة حرارة المحيطات وذوبان الجليد الأرضي تسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 0.12 بوصة في السنة، وهو أعلى من أي وقت شهدناه في القرن الماضي.