رغم الازدحام الشديد وحرص الآلاف من المعتمرين حول العالم على أداء عمرة رمضان يشهد صحن المطاف انسيابية وسيولة في الحركة داخل البيت العتيق.

وقد احتشد المعتمرون في صحن المطاف مساء اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، مكبرين مهللين رافعين أكف الضراعة قبيل أذان المغرب طمعًا في إدراك وقت الدعاء المستجاب.

تخصيص صحن المطاف للمعتمرين

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وجه في وقت سابق بتخصيص صحن المطاف والدور الأرضي من أدوار المسجد الحرام للمعتمرين فقط خلال شهر رمضان المبارك.

وأفادت الرئاسة أن التوجيه يأتي بهدف تسهيل أداء المعتمرين نسكهم، خاصة مع زيادة أعداد قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت أن هذه الخطوة تراعي الطاقة الاستيعابية الكاملة للمسجد الحرام ومحاور الخطة التشغيلية للرئاسة التي جندت كافة الطاقات والإمكانات البشرية والمادية ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بكل يسر وسهولة.

فتح سطح المسجد الحرام

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وجه مؤخرًا بفتح سطح المسجد الحرام والاستفادة منه وذلك نظرًا لما يشهده بيت الله الحرام وساحاته من كثافة عالية.

وأشار الشيخ السديس أن فتح مصليات السطح جاء بهدف الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، وتوفير كافة الخدمات والتجهيزات الميدانية والوقائية والتشغيلية وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.