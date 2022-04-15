وجه الإعلامي الرياضي تركي العجمة رسالة إلى اتحاد القدم السعودي، تعليقًا على التسريب المتداول الذي تضمن مكالمة بين عبد الرازق حمدالله لاعب النصر السابق وبين حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، وذلك قبل انتقال اللاعب المغربي إلى صفوف الفريق الاتحادي.

#تركي_العجمة: أتعجب من صمت اتحاد القدم عن التسريبات الأخيرة.. لو كانت مفبركة يجب حماية الأشخاص، وإذا كانت حقيقية يجب حماية المسابقة@TurkiAlajmah#كورة_روتانا pic.twitter.com/xbTBenvBBd

— برنامج كورة (@korarotana) April 14, 2022

العجمة متعجب من تأخر اتحاد القدم في الرد

وقال العجمة في برنامجه ” كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية: ” لدينا سمعة مسابقة، يجب حمايتها ويجب حماية الأشخاص ضد التسريبات المفبركة”.

وأضاف العجمة: ” أتعجب من صمت اتحاد القدم عن التسريبات الأخيرة”.

قصة المقطع الصوتي لـ حمدالله والبلوي

وكان رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تداولوا مقطعًا صوتيًا منسوبًا لمهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي مع حامد البلوي، حيث دار الحديث بينهما حول رغبة المهاجم المغربي في اللعب لناد آخر يرغبه، وهو ما يريده الطرف الآخر.