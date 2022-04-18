انهارت مشهورة التواصل المصرية حنين حسام لحظة النطق بالحكم النهائي عليها بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر في القضية المعروفة إعلاميًا باسم فتيات التيك توك.

حنين حسام تنهار

وبحسب مقطع فيديو بثته صحيفة الوطن المصرية فقد انهارت حنين التي كانت تصف نفسها في السوشيال ميديا باعتبارها الهرم الرابع في مصر ولطمت خدودها بعدما سمعت الحكم.

وحاولت حنين تبرئة نفسها أمام القاضي وقالت : والله مظلومة ليقاطعها القاضي ويطلب منها التزام الصمت.

تفاصيل قضية فتيات التيك توك

واتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر، حيث تستغل الفتيات بزعم توفير فرص عمل لهن، تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي- لايكي، يحمل في طياته، بطريقة مستترة، دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة، بأن دعتهن على مجموعة تسمى لايكي الهرم، أنشأتها على هاتفها؛ ليلتقين فيه بالشباب، عبر محادثات مرئية، وإنشاء علاقات صداقة، خلال فترة العزل المنزلي، بقصد الحصول على نفع مادي.

وحكم على حنين غيابيًا في أول درجة بالسجن المشدد 10 سنوات في الاتجار بالبشر واستغلال الفتيات في أعمال منافية للآداب.