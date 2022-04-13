واصل الفنان حبيب الحبيب تميزه في تقديم فقرة التقليد ضمن مسلسل ستوديو 22 على قناة MBC1 في رمضان.

حبيب الحبيب يقلد الفنان فهد الكبيسي@habeeb1976#ستوديو22#رمضان_يجمعنا#MBC1

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6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/eRCA5QCADP

Shahid VIP pic.twitter.com/Kn9UthmBcG — MBC1 (@mbc1) April 13, 2022

وأدى الحبيب إحدى أغاني فهد الكبيسي وتمايل وتراقص بنفس طريقة الكبيسي.

يذكر أنه خلال الحلقات الماضية برع الحبيب في تقليد العديد من الفنانين من بينهم طلال مداح وعتاب وآلاء الهندي إضافة الى عدد من الشخصيات الأخرى.