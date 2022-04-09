يطمح الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال، في استكمال انتصاراته بصحبة الزعيم، في ثاني جولاته في دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز، على نظيره الشارقة الإماراتي بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويعتبر فوز الهلال على الشارقة بالأمس هو الأول لـ الزعيم على حساب الفريق الإماراتي، حيث تقابل الفريقان ثلاث مواجهات، حقق الأزرق الفوز في مباراة، وتعادل في واحدة وخسر مناسبة.

غيابات مؤثرة في صفوف الهلال:

ويدخل نادي الهلال مباراة الريان القطري، وسط غياب عدد كبير من نجومه البارزين، مثل صالح الشهر وجانغ هيون، حيث أصيب الثنائي في مواجهة الشارقة الإماراتي بـ الأمس.

وكان الزعيم قد دخل مباراة الشارقة، وسط غياب كل من: “سالم الدوسري والبيروفي أندري كاريلو، عن الفريق، وبالتالي يواجه الهلال شبح الغيابات الكثيرة ضد نادي الريان القطري.

الهلال يبحث عن تعزيز رقمه القياسي:

ويبحث نادي الهلال عن مواصلة الفوز من أجل تحقيق لقب قاري جديد لتدعيم رقمه القياسي كـ أكثر الفرق الآسيوية تحقيقًا لـ اللقب القاري.

ويمتلك نادي الهلال السعودي في جعبته 4 ألقاب، فاز بهم خلال الأعوام التالية: “1992 و2000 و2019 و2021”.