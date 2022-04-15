كشفت الكاتبة أمل الحربي عن شرط غريب لقبولها الزواج من أي رجل وذلك خلال استضافتها في برنامج مراحل مع علي العلياني على قناة SBC ليلة أمس.

وعند سؤالها عن شرطها للزواج قالت الحربي بدون تردد: أن ينام زوجي في غرفة وأنام أنا في غرفة منفصلة، فما كان من العلياني إلا أن طلب القفز للمرحلة التالية مباشرة.

أمل الحربي: علاقتي بالفن قوية جداً.. وأكبر خطأ في الأغنية هو تأجير الحناجر!@Ali_Alalyani#مراحل_أمل_الحربي #قناة_SBC pic.twitter.com/GTNXcImzcw — مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 15, 2022

مراحل أمل العلياني

وخلال الحلقة تطرقت العلياني إلى جوانب متعددة من حياتها العملية والخاصة وأهمية تكريمها من قبل وزارة الثقافة، مشيرة إلى أن هذا التكريم جعلها تشعر بأهمية ما تكتب.

ولفتت إلى أن علاقتها بالفن قوية جدًا مؤكدة أن أكبر خطأ في الأغنية هو ما وصفته بـ”تأجير الحناجر!” من خلال عقود احتكار بين المؤسسات الفنية والفنانين، وأشادت بوجه خاص بأداء الفنانة لطيفة التونسية.

لطيفة التونسية تعلق

وبعد الحلقة غردت الفنانة لطيفة التونسية بالقول: “أنتِ مبدعة مختلفة ومميزة وحقيقية جدًا شكرًا على كلامك الطيب عني تشرفت بإعجابك بأعمالي خليك كما أنت لأنك من النادرات في عالم الإبداع”.

وردت الحربي بالقول: ” أنت من رسم طريقًا أشبه بخريطة سهلت للقادمين بعدك مشوارهم، شعوب من أحاسيسك الباذخة التي رغم أنك تركتي لنا القليل منها وما زلت متربعة في صدورنا تسبب لنا قشعريرة في كياننا، دمتِ لنا ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا.”

يذكر أن الحربي هي مؤلفة رواية فعلا ورواية الطبينة.