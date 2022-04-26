أصبح ريان النسيان، أول مواطن سعودي يصبح شريكًا في شركة آرثر دي ليتل (ADL)، وهي أول شركة استشارات إدارية في العالم، حيث قامت بترقيته إلى منصب الشريك لتعزيز تواجدها الإقليمي في السعودية.

وقالت الشركة إن ذلك يؤكد على المبدأ الراسخ المتمثل في تعزيز النمو المهني والتزام الشركة تجاه السعودية منذ الخمسينيات.

علامة فارقة

وقال الشريك الإداري في شركة آرثر دي ليتل، توماس كوروفيلا: لقد أسسنا أعمالنا في السعودية على مدار السبعين عامًا الماضية، وازدهرنا حتى أصبحت الشركة إحدى الشركات الاستشارية الرائدة في المملكة، ويُعد الإعلان عن منصب ريان كشريك علامة فارقة بالنسبة إلى الشركة.

وأضاف: في هذه السوق المهمة، فإن ريان لا يضيف فقط معرفة وخبرة هائلة لأعمالنا، ولكن ترقيته هي أيضًا خطوة أساسية في ريادتنا في السعودية وذلك جنبًا إلى جنب مع فريق متوازن من الشركاء متعددي الجنسيات في الشرق الأوسط.

من هو ريان النسيان ؟

ويتمتع ريان بخبرة 15 عامًا في مجال الاستشارات التجارية، حيث عمل في كل من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وسنغافورة، مع التركيز على التنمية الاقتصادية والاستراتيجيات القطاعية وبرامج التحول واسعة النطاق في المملكة العربية السعودية، وقد انضم إلى ADL في عام 2009 وأصبح منذ ذلك الحين مستشارًا موثوقًا وقائدًا فكريًا في موضوعات التنمية الاقتصادية الوطنية.

وكجزء لا يتجزأ من رحلة نمو الشركة في الشرق الأوسط، قاد ريان بنجاح توسع الشركة في الرياض، والآن، مع استمرار الشركة في الازدهار في المملكة، فإن خبرته العميقة في التخطيط الاستراتيجي، لا سيما في القطاع العام، ستكون محورية للحفاظ على التزام الشركة طويل الأجل تجاه المملكة والمساهمة في رؤية السعودية 2030.

وتعليقًا على ترقيته في آرثر دي ليتل، قال ريان النسيان: أنا فخور برحلة لشركة في المملكة ويشرفني أن أكون جزءًا من فريق الشرق الأوسط الأول للشركة بينما نعمل على تنمية أعمالنا في المنطقة.

وتابع: ساهمت الشرك في العديد من البرامج التحويلية عالية التأثير في القطاع العام السعودي، وأنا أتطلع إلى مواصلة العمل مع فرقنا وعملائنا من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة.

معلومات عن آرثر دي ليتل

كانت شركة آرثر دي ليتل في طليعة الابتكار منذ عام 1886، فهي أول شركة استشارات إدارية في العالم، وهي موجودة في أهم مراكز الأعمال حول العالم، وتخدم الشركات ضمن Fortune 1000، وهم أكبر 1000 شركة مساهمة أمريكية، بالإضافة إلى الشركات الرائدة الأخرى ومؤسسات القطاع العام.