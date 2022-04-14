قال المغامر الأمريكي إرنست وايت: إنه عندما فكر في زيارة السعودية، انصب تفكيره على الأنشطة الصحراوية التي يمكن أن يرى فيها المتعة والجمال، لكن البحر لم يكن ضمن أفكاره، ولذلك فوجئ بمدى الجمال والروعة التي يمكن أن تأخذ لب كل محبي الأنشطة والمغامرات المثيرة في الرحلات البحرية.

وقال: عندما قرأت قليلًا عن تاريخ السعودية، وجدت أن البحارة العرب كانوا يجوبون المياه للتجارة في البهارات والسلع المصنعة من الشرق إلى الغرب والعكس، ومع وجود نحو 1640 ميلًا من الخط الساحلي، تعد السعودية بلد ساحلية بقدر ما هي صحراوية، وهو ما يجعلها منطقة رائعة للغاية جمعت بين الحسنيين.

وتابع: هبطت في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، أنا و149 راكبًا آخر على متن إحدى أولى الرحلات البحرية الدولية التي غادرت جدة، متابعًا: مجرد زيارة مكان غير معروف للكثيرين أذكى في داخلي بهجة وتشويق.

وأضاف: كانت سفينتنا هي Scenic Eclipse الفخمة للغاية، وهو مصنوعة على طراز الرحلات الاستكشافية، تتميز بطول 551 قدمًا مع ثمانية طوابق للركاب و114 جناحًا أنيقًا والمطاعم والصالات الفسيحة، مع وجود طائرتي هليكوبتر وغواصة تتسع لستة ركاب.

ولفت إلى أن الأجواء كانت تتميز بالأجواء العائلية حيث تتوفر الابتسامات والمودة بجانب طاقمها اللطيف والبارع والمضياف، متابعًا: بعد الاستقبال الرائع، أبحرنا كما فعل البحارة لعدة قرون في مياه البحر الأحمر المضاءة بضوء القمر.

محطات الرحلة البحرية المدهشة في السعودية:

وحكى إيرنست أنهم قضوا يومًا على شواطئ جزيرة مرمر، الوجهة الخيالية لهواة السياحة البحرية، والتي تحيط بها الشعاب المرجانية التي لا يمكن الوصول إليها إلا في معدات الغوص أو غواصة Eclipse، ثم أبحروا شمالًا إلى ينبع ونزلوا إلى الأسواق لاستكشاف المكان، متابعًا: هناك تلاشت الحواجز بيننا وبين السعوديين، كما تذوب مكعبات السكر في القهوة، وكان الضحك يتلألأ في جميع أنحاء المنطقة.

بعد ذلك سافر إلى العلا، وجالت الحافلات في المكان الذي يوصف بأنه أقرب منطقة على الأرض شبهًا بكوكب المريخ، ثم وصلوا إلى مدينة الهجر التاريخية.

واختتم مقاله على Condé Nast Traveler، ‏المجلة الأمريكية الشهرية التي تغطي مواضيع السفر قائلًا: أود أن أشجع أي أمريكي على السفر إلى السعودية لاغتنام الفرصة الخيالية لاستكشاف الآثار والعجائب الطبيعية لهذه الأرض، بالإضافة إلى دفء مواطنيها.