تسبب النجم الكولومبي خاميس رودريغيز في إثارة الجدل في صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الريان القطري، على هامش المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2022.

ومنذ انطلاق دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا في الرياض، ولم يشارك خاميس مع الريان، في الجولات الـ3 الماضية.

خاميس رودريغيز يرغب في مغادرة الريان

وقالت صحيفة D1 Softball news الكولومبية إن صباح اليوم الاثنين، خاميس لن يشارك مجددًا مع الريان القطري، على الإطلاق.

وأشارت إلى أن الأمر لا يتوقف فقط عن الثلاث مباريات المتبقية في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، كما أكد المدرب التشيلي نيكولاس كوردوفا مدرب الريان أنه لن يشرك أي لاعب جديد، لم يظهر في المباريات الماضية في دوري أبطال آسيا، في إشارة إلى خاميس رودريغيز.

النجم الكولومبي لن يلعب أمام الهلال

وبهذا فإن اللاعب الكولومبي لن يشارك أمام الهلال في الجولة السادسة من دور المجموعات بأبطال آسيا.

وكان خاميس صاحب الـ31 عامًا لعب لنادي ريال مدريد خلال الفترة من 2014 إلى 2020، كما سبق له اللعب في صفوف ناديي بورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي وإيفرتون الإنجليزي، ثم انضم لـ الريان في العام الماضي.