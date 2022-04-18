ضمن برامجه الثقافية خلال شهر رمضان المبارك، تستضيف ديوانية المثقفين في النادي الأدبي في الأحساء عند الساعة التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل أحمد بن محمد بالغنيم، مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء سابقًا، في حديث عن “صناعة الذكاء الأدبي”، حيث يدير اللقاء سعد آل درويش.

خطة لشهر رمضان:

تجدر الإشارة إلى أن نادي الأحساء الأدبي قد وضع خطة للبرامج الرمضانية بدأت من أول شهر رمضان المبارك وحفلت بحضور كبير من المثقفين والأدباء رجالًا ونساء، وستكون هذه المحاضرة ختام برنامج النادي للشهر الكريم، حيث سيتوقف نشاط النادي في العشر الأواخر للتفرغ لصلاة التهجد.