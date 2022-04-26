واصلت الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية؛ ممثلة بالأمن العام، في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.

ضبط قضايا تسول:

وضبطت شرطة جازان امرأة يرافقها طفل تقوم بالتسول بشكل مباشر من المارة، وتم إحالتها إلى جهة الاختصاص في محافظة أبو عريش.

تسول داخل المساجد:

كما تم ضبط امرأتين من الجنسية اليمنية تقومان بالتسول داخل أحد المساجد، وكذلك تم ضبط شخص يمني يبيع زهورًا على قارعة الطريق كغطاء للتسول.