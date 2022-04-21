قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية المصرية سلب مبلغ (340,000) ريال من موظفي إحدى شركات نقل الأموال بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض، واسترد المبلغ وجرى إيقافه واتخذ بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.
قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية المصرية سلب مبلغ (340,000) ريال من موظفي إحدى شركات نقل الأموال بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض، واسترد المبلغ وجرى إيقافه واتخذ بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.
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