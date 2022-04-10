ضبطت اللجنة الأمنية في إمارة الرياض 400 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية في مستودع مخالف.

تفاصيل العملية:

وأكدت إمارة الرياض أن هذه الجولات والمتابعة المستمرة تأتي بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة فيصل بن بندر ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

مشاركة كبيرة:

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني ووزارة التجارة ورئاسة أمن الدولة وأمانة منطقة الرياض وشرطة وجوازات المنطقة وقوة المهامات الخاصة ومكتب العمل في الرياض.