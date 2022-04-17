فقد الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، فرصة تحقيق فوز عريض على الرجاء البيضاوي المغربي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالاكتفاء فقط بالفوز بثنائية لهدف في مباراة السبت بين الفريقين.

ملخص الشوط الأول:

ودخل المارد الأحمر المباراة، مسيطرًا من الشوط الأول ليهدر العديد من الفرص قبل أن يُحرز عمرو السولية الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة الـ12 من ركلة جزاء.

وواصل المارد الأحمر ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب حسين الشحات بالدقيقة الـ23.

وقبل نهاية الشوط الأول كان المهاجم محمد شريف أهدر فرصة إحراز الهدف الثالث لـ الأهلي المصري.

ونجح اللاعب محمد زريدة في إحراز هدف تقليص الفارق لنادي الرجاء المغربي بالدقيقة الـ45.

الأهلي يعجز عن الفوز بنتيجة تاريخية:

وفي الشوط الثاني تفنن لاعبو المارد الأحمر في إهدار الفرص، ليُهدر عمرو السولية ركلة جزاء ويُضيع اللاعب بيرسي تاو المحترف الجنوب إفريقي أكثر من فرصة محققة كهدف كما صوب وليد سليمان كرتين وتم إهدارهما بشكل غريب.

وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر 2/ 1 فقط رغم النقص العددي الذي عانى منه الرجاء بعد طرد اللاعب مروان هدهودي.

وتُقام مباراة العودة بين الفريقين فجر السبت المقبل في تمام الواحدة فجرًا بتوقيت المملكة.