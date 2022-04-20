وقال الخضيري : هناك اختبارات لحساسية الطعام أو بعض المكونات البيئية أو الغذائية يتم إجراؤه لحالات معينة كالتي تعاني من حساسية شديدة تسبب أعراضًا مرضية.

كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري عن طريقة اختبار حساسية الطعام وبعض المكونات البيئية والأدوية وغيرها.

وأضاف : يتم تقسيم سطح الجلد من الظهر أو اليد لمربعات وكل مربع يتم حقنه بمستخلص مواد مختلفة والذي يتحول إلى اللون الأحمر بشدة فهذا يعني حساسية عالية أما إذا كان الاحمرار بسيطًا فإن الحساسية خفيفة.

وحول الأغذية قال الخضيري : يؤخذ مستخلص الغذاء مثل التمر أو الفول السوداني أو الروبيان ويتم الحقن تحت الجلد.