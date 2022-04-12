أعلن “طيران ناس” الناقل الوطني السعودي، والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، تسيير 194 رحلة إضافية خلال شهر رمضان المبارك، تمثل سعة مقعدية تبلغ 33700 مقعدًا وذلك لرحلاته المتجهة بين الرياض وجدة والمدينة المنورة.

وأكد طيران ناس أن هذه الزيادة في الرحلات أتت لتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين الراغبين في أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي خلال شهر رمضان، وستكون السعة المقعدية على وجهات الرياض وجدة، والرياض والمدينة المنورة بالإضافة إلى الدمام وأبها.

ويسعى طيران ناس من هذا الزيادة إلى تعزيز مساهمته كناقل وطني سعودي في خدمة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك، وتوفير جميع الإمكانيات وتسخيرها من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بعد رفع القيود التي كانت تحد من زيارة الحرم المكي والمسجد النبوي، ورفع الطاقة الاستيعابية فيهما في ظل العناية والرعاية التي يحظيان بها من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

يذكر أن “طيران ناس” يربط أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أسطوله المكون من أكثر من 35 طائرة، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 وحتى الآن أكثر من 55 مليون مسافر.