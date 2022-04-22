صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بصدور أمر النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بإيقاف شخص قام بالاعتداء على زوجته بالضـرب بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها بمحافظة جدة.

تفاصيل الواقعة:

يأتي هذا الأمر بعد بلاغ تلقته الجهات الأمنية من أحد المستشفيات بمحافظة جدة عن قدوم امرأة، تعرَّضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالة القضية للنيابة العامة.

فريق مختص للتحقيق:

وأكد المصدر أن النائب العام أمر بتشكيل فريق مختص بالتحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم.

وشدَّد المصدر على الحماية العدلية الجزائية للأسرة وأفرادها في السعودية، وأن الجناية على تكوينها واستقرارها تستوجب المساءلة الجزائية، وسيتم إحالة المعتدي للمحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظامًا في هذا الشأن.