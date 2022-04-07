أشاد الإعلامي جمال عارف بمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، مؤكدًا أن هناك محاولات للتأثير على علاقته بالجماهير.

جمال عارف يدافع عن حمدالله

وقال عارف: “محاولات فاشلة لضرب علاقة الجلاد حمدالله بجمهور الاتحاد الذي يعتبر النجم المغربي أيقونة الشباك واللاعب الذي يمثل القيمة الكبيرة كمهاجم يعد أفضل من أفضل ثلاثة مهاجمين مروا على الكرة السعودية إن لم يكن أفضلهم”.

واختتم جمال عارف حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “جمهور الاتحاد كاشفهم”، وسط تفاعل من متابعيه، حيث دافعوا عن المهاجم المغربي، وأشادوا بالمستوى الذي ظهر عليه مع العميد.

وكان حمدالله قد استغل الإجازة التي حصل عليها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وسافر إلى عائلته في أمريكا بعد غياب لفترة طويلة، على أن يعود يوم الجمعة، بعدما منحه المدرب كوزمين كونترا راحة إضافية.

الاتحاد هذا الموسم

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الفيحاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ما عرض اللاعبين وفي مقدمتهم حمدالله لانتقادات.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة من الفوز في 19 مباراة، والتعادل 3 مرات والخسارة مثلهم.