حلّ مشهور سناب شات عبدالرحمن المطيري ضيفًا في برنامج “مراحل” على قناة sbc، الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني.
وتطرق المطيري، خلال البرنامج لمسيرة حياته من البداية إلى الشهرة وقصة السيارة الديدسن.
#مراحل_عبدالرحمن_لمطيري :
قبل الشهرة كنت أحب المحتوى الذي يتضمن الفكرة النوعية والفكرة الجديدة.
برنامج #مراحل pic.twitter.com/Mq8HT46nkw
— أخبار هامة (@Saudi_News77) April 7, 2022
لست أول من ذهب لدبي بالديدسن
وقال معلقًا على الجدل الذي أثير حول ذهابه إلى دبي بالسيارة الديدسن إن الموضوع أبسط بكثير مما تم تداوله بمواقع التواصل.
وأضاف أنه لم يذكر أنه أول من ذهب إلى دبي بالسيارة الديدسن.
#مراحل_عبدالرحمن_لمطيري :
يتحدث عن قصة الـ ديدسن
برنامج #مراحل pic.twitter.com/pHT4lJxT0W
— البتـــــــــــــــــــــــول (@202_lol) April 7, 2022
كل إنسان يحب أن يكون له رسالة
وتابع عبدالرحمن المطيري: “إنه قبل الشهرة كان يحب الفكرة الجيدة والشيء الإنساني، وتمنى أن يكون لنا رسالة”، مضيفًا لا أحب أن أتحدث بمثالية أكثر من اللازم، مؤكدًا أن كل إنسان يحب أن يكون له رسالة في الحياة.
الآن برنامج #مراحل مع علي العلياني وضيفه النجم عبدالرحمن المطيري على شاشة #قناة_SBC. #مراحل_عبدالرحمن_المطيري
— قناة السعودية (@saudiatv) April 7, 2022
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