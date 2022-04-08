حلّ مشهور سناب شات عبدالرحمن المطيري ضيفًا في برنامج “مراحل” على قناة sbc، الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني.

وتطرق المطيري، خلال البرنامج لمسيرة حياته من البداية إلى الشهرة وقصة السيارة الديدسن.

#مراحل_عبدالرحمن_لمطيري :

قبل الشهرة كنت أحب المحتوى الذي يتضمن الفكرة النوعية والفكرة الجديدة. برنامج #مراحل pic.twitter.com/Mq8HT46nkw — أخبار هامة (@Saudi_News77) April 7, 2022

لست أول من ذهب لدبي بالديدسن

وقال معلقًا على الجدل الذي أثير حول ذهابه إلى دبي بالسيارة الديدسن إن الموضوع أبسط بكثير مما تم تداوله بمواقع التواصل.

وأضاف أنه لم يذكر أنه أول من ذهب إلى دبي بالسيارة الديدسن.

كل إنسان يحب أن يكون له رسالة

وتابع عبدالرحمن المطيري: “إنه قبل الشهرة كان يحب الفكرة الجيدة والشيء الإنساني، وتمنى أن يكون لنا رسالة”، مضيفًا لا أحب أن أتحدث بمثالية أكثر من اللازم، مؤكدًا أن كل إنسان يحب أن يكون له رسالة في الحياة.