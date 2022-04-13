أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبدالرحمن غريب، أنه شارك من قبل في دورات رمضانية، كما وجه رسالة إلى جماهير الراقي.

عبدالرحمن غريب يكشف يومه في رمضان:

وقال عبدالرحمن غريب: “أقضي يومي في شهر رمضان مع الأهل والأصدقاء وبالنادي الأهلي، وشاركت كثيرًا في دورات رمضانية قبل توقيعي عقدًا مع الأهلي، والآن أصبحت لاعبًا محترفًا ولم أعد أشارك فيها”.

وعن الهدف الذي أحرزه ولن ينساه خلال شهر رمضان المبارك، قال عبدالرحمن غريب: “لن أنسى هدفي مع النادي الأهلي بتسديدة في مرمى باختاكور الأوزبكي في آخر الدقائق بالبطولة الآسيوية والذي تأهلنا من خلاله”.

وبشأن أول هدف له بقميص الأهلي، قال في فقرة Q/A الرمضانية عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سجلته بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في مرمى المحرق البحريني بالبطولة العربية للأندية”.

رسالة إلى الجماهير:

ووجه عبدالرحمن غريب رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، قائلًا: “أبارك لكم شهر رمضان وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية، واشتقنا لكم ونراكم قريبًا، وتعودون لدعمنا ومؤازرتنا كما عودتمونا بإذن الله”.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة.