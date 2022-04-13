أكد النجم عبدالله الشامخ أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب يسير بشكل مميز في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، متمنيًا تحقيق الفوز أمام القوة الجوية.

عبدالله الشامخ يشيد باللاعبين

وتحدث عبدالله الشامخ في المؤتمر الصحافي، قائلًا: “أول يوم حضر المدرب سوموديكا إلى نادي الشباب، قال لنا أريد الصدارة والتأهل ولا أقبل بأقل من ذلك”.

وتابع: “فريقنا الأفضل في المجموعة والقوة فريق قوي، لكن سنكسب المباراة ونواصل الانتصارات وحصد النقاط.. ولدينا لاعبون مميزون وقادرون على التفوق على المنافس”.

وواصل عبدالله الشامخ حديثه عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية، قائلًا: “الفريق العراقي لديه ستة لاعبين أو سبعة في المنتخب وهذا يجعلنا حذرين أمامهم”.

واختتم عبدالله الشامخ تصريحاته بتوجيه رسالة إلى الجماهير، وقال: “أطالب الجمهور الشبابي بالحضور والمساندة خاصة أن الفريق في الصدارة ويقدم مستويات مميزة”.

الشباب ضد القوة الجوية

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد القوة الجوية على ملعب الملز، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن القوة الجوية العراقي صاحب المركز الثالث.