ردت سيدة عراقية بسرعة على شاب أهان رجلًا في عمر والده في مشهد تمثيلي ضمن برنامج الصدمة الحلقة 6 النسخة العراقية.

مقلب الصدمة في العراق.. سيدة عراقية بـ 100 رجل ردت سريعا على شاب أهان رجلا في عمر والده#MBC1#الصدمة#رمضان_يجمعنا

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— MBC1 (@mbc1) April 7, 2022

مسن أمام الكاشير

وكان أحد الممثلين يقوم بدور مسن أمام الكاشير لكنه تأخر في دفع الحساب ما جعل أحد الشباب يتذمر من تأخره في الانتظار.

وتدخل العديد من المشاهدين لنصرة الرجل المسن وتأديب الشاب المتعجل ووصلت إلى حد التشابك بالأيدي معه.

أما المرأة العراقية فقد صاحت بوجه الشاب وطلبت منه أن يذهب إلى كاشير آخر ودعت الرجل المسن إلى أن يأخذ كل الوقت الذي يلزمه لإخراج النقود.

برنامج الصدمة 4

يذكر أن برنامج الصدمة يعرض بالتزامن في عدد من الدول لكشف رد فعل الجمهور على مواقف معينة يقوم بأدائها ممثلون في البرنامج.

ويصور البرنامج في كل من السعودية ولبنان ومصر والعراق بواسطة ممثلين من كل دولة.

ويحاول البرنامج تسليط الضوء على بعض المظاهر السلبية في المجتمعات العربية ويرصد رد فعل المارة عليها.