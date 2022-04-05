رعى الأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، حفل تخرج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ33 والدفعة الـ38 من طلاب كلية الملك خالد العسكرية.

تفاصيل الحفل:

وعُزف السلام الملكي، ثم بُدئ الحفل بالقرآن الكريم، ثم كلمة قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء الركن سعود بن ناصر الزيد.

عروض متنوعة:

بعد ذلك بدأ العرض العسكري العام، ثم شاهد وزير الحرس الوطني والحضور عروضًا متنوعة لمهارات فصيل العرض الخاص، ثم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، بعدها أدّى الخريجون قسم الولاء والطاعة.