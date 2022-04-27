وثق مقطع فيديو يد فلاديمير بوتين، وهي تتحرك بشكل غريب وغير متناسق قبل أن يكافح للسيطرة عليها لمصافحة زميله ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، مما يزيد من التكهنات المتزايدة بشأن الحالة الصحية للرئيس الروسي.

وواجه الرئيس الروسي مزاعم عن تدهور صحته في الأشهر الأخيرة، تغذيها لقطات لوجهه المنتفخ ووضعيته المتراخية وطلبه الدائم للمساعدة والدعم، ويوضح الفيديو الأخير كيف كان يقف منتظرًا بينما بدأت يده ترتجف بشدة، وسحبها اتجاهه في محاولة لإخماد الهزات، لكنه بعد ذلك كاد يتعثر وهو يمشي بشكل غير ثابت نحو لوكاشينكو.

وفي وقت لاحق، جلس فلاديمير بوتين على كرسي لكنه كان غير قادر على البقاء ساكنًا، ويتململ باستمرار وينقر بقدميه بينما يمسك ذراعه، كما أثار وضع بوتين السيئ ووجهه ورقبته المنتفختان تكهنات حول صحة الزعيم الروسي والتي قيل إنها في تدهور منذ فترة.

حالات اختفاء فلاديمير بوتين بسبب المرض:

في نوفمبر 2012: تم إلغاء رحلات العمل والرحلات الطويلة للرئيس، وكانت اجتماعاته التي أظهرها الكرملين قصيرة للغاية. من 5 إلى 15 مارس 2015: لم يظهر بوتين علنًا، وتم عرض اجتماعات مسجلة مسبقًا على أنها كانت في الوقت الفعلي. من 9 إلى 16 أغسطس 2017: لم يظهر تماماً في أي مناسبة. فبراير 2018: في خضم حملة انتخابية، ألغى الرئيس الأحداث العامة، وقال متحدث الكرملين بيسكوف: إن رئيس الدولة أصيب بنزلة برد. من 13 إلى 29 سبتمبر 2021: دخل فلاديمير بوتين في عزلة ذاتية وأقيمت جميع الاجتماعات عبر الفيديو.



احتمالية مرض فلاديمير بوتين بباركنسون:

وبين الحين والآخر تظهر تقارير مختلفة تشير إلى نتيجة واحدة، وهي أن يكون الرئيس الروسي يعاني من مرض باركنسون، وهو اضطراب يصيب الجهاز العصبي ويؤثر على الحركة، وتبدأ الأعراض تدريجيًّا، وفي بعض الأحيان تبدأ برعشة قد لا تُلحظ في يد واحدة، ثم يتفاقم بمرور الوقت.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن علاج مرض باركنسون، فإن الأعراض قد تتحسن بشكل ملحوظ باستخدام بالأدوية، في بعض الأحيان، قد يقترح الطبيب إجراء جراحة لتنظيم مناطق محددة في الدماغ وتحسين الأعراض.