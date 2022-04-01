في وجهة جديدة يطل من خلالها لأول مرة، يقدم الإعلامي علي العلياني برنامج مراحل، على قناة SBC في رمضان، ليسجل أول ظهور له على شاشات التلفزيون السعودي، ويستخدم البرنامج تقنية الواقع الافتراضي ليشكل بذلك سابقة في البرامج التلفزيونية وتحديًا كبيرًا على الصعيد التقني.

حفل SBC لإطلاق مراحل

وقال الإعلامي علي العلياني في حفل إطلاق أضخم دورة برامجية لهيئة الإذاعة والتلفزيون لشهر رمضان إن انضمامه إلى جانب كوكبة النجوم في برامج ومسلسلات رمضان 2022 على شاشات التلفزيون السعودي يشكل سعادة بالغة لديه مع تمنيه بأن يحظى برنامجه متابعة واهتمام الجمهور السعودي، وأضاف العلياني بأن الإبداع في عالم التلفزيون له ثابت وحيد وهو التغيير لذلك دائمًا هنالك فكرة جديدة وتحد جديد، خصوصًا وأن هيئة الإذاعة والتلفزيون سعت في استقطاب كل ما يهتم به المواطن.

فكرة برنامج مراحل

وأكد الإعلامي علي العلياني على أن برنامج مراحل يعد برنامجًا حواريًا بطريقة جديدة في عالم التلفزيون معتمدة بذلك على الإبهار البصري، إلى جانب وجود العمل خيري بدعم حالات إنسانية كثيرة بطريقة مختلفة عما يقدمه الفنان فايز المالكي في برنامجه إنسان، موضحًا بأن فكرة البرنامج تقوم على حوار الضيوف على شكل مراحل، في كل مرحلة تحدٍ جديد به جائزة نقدية إذا تجاوز مرحلته، وإذا تعثر خسرها، وبالنهاية تذهب المبالغ النقدية التي جمعها الضيف من خلال المسابقة، إلى حالة إنسانية منتقاة من جمعيات خيرية رسمية.

ويعد برنامج مراحل مزيجًا بين الحوار والموسيقى والتحدي، مستخدما بذلك تقنية “الواقع الافتراضي المعزز”، فهو مؤلف من منصة مخصصة للمذيع والضيف وهي حقيقية وواقعية، من استوديو افتراضي كبير وشاشة افتراضية تضم جمهور افتراضي من بلدان ومناطق مختلفة، تتحرك المنصة في الاستوديو على لوحة ألعاب عمالقة لولبية الشكل مما يشكل سابقة في البرامج التلفزيونية بالتقنيات المستخدمة.

ضيوف البرنامج

ويستضيف برنامج مراحل في كل حلقة نجم من أي من المجالات المعروفة مثل الفن، السوشيال ميديا، الرياضة، العالم، ليتناول معه مواضيع مختلفة ضمن قالب ترفيهي غير تقليدي، ليبدأ معه رحلة المسابقة التي تتكون من 22 مرحلة، لكل مرحلة منها قيمة مادية، وتتصاعد القيمة المادية لكل مرحلة، والهدف بلوغ المرحلة النهائية حيث الجائزة الكبرى، كما يعد البرنامج منوعًا، غني على الصعيد البصري وفيه تقنيات عالية، يحمل في طياته الضحك والجدية ليصل إلى الهدف الإنساني الأسمى.