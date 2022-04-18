لا تزال قضية تسريبات المقطع الصوتي المتداول لـ اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مع حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، تثير اهتمامات الوسط الرياضي السعودي حاليًا.

ورغم تطور الوضع بإصدار ناديي الاتحاد والنصر بيانًا حول الأمر، لكن القانوني أيمن الرفاعي كشف عن العقوبات المتوقعة على الاتحاد واللاعب المغربي في حال ثبت تحريضه على فسخ عقده مع النصر.

الإيقاف 6 أشهر قد يكون من نصيب حمدالله

وتحدث أيمن الرفاعي لبرنامج “في المرمى” المذاع عبر قناة العربية قائلًا: “في حال تم إثبات صحة التسجيل الصوتي مع تحريض الاتحاد حمدالله للرحيل عن النصر، سيُعاقب اللاعب حسب لوائح لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وهي التعويض والإيقاف لمدة 4-6 أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال، وقد يحرم النادي من التسجيل لفترتي انتقالات وغرامة مالية”.

وأضاف: “إذا كان الاتحاد علم بتصرف حامد البلوي، سيُعاقب بالطبع، وحال لم يعلم سيُعاقب المسؤول وحده، العقوبة قد تصل إلى خصم النقاط لو ثبت أن النادي شريك، وتلك العقوبة ستكون تأديبية مصدرها لجنة الاحتراف”.

29 مايو موعد كشف التفاصيل والكواليس

وكان النصر أصدر بيانًا كشف فيه عن وجود أدلة قوية لديه تقدم بها ضد اللاعب المغربي ونادي الاتحاد، ليرد الأخير في بيان كشف وليد الفراج النقاب عنه: “نحن قريبين من تحقيق منجز ونرغب في تحقيقه، ونفرح فيه أنفسنا وجماهيرنا الغالية، وزير الرياضة والدعم السخي المقدم من الدولة هو للعمل والمنجزات، ليس للتصاريح والبكاء، يوم 29 مايو سنرد على كل شيء بإذن الله”.