أكد الفاحص المعتمد لجودة البناء ناصر الخلف، أن 50% من الوحدات السكنية التي يقف عليها فيها عيوب قد تكلف المشتري 100 ألف ريال.

فيديو | المهندس ناصر الخلف: غياب العمالة وزيادة أسعار مواد البناء من أسباب ارتفاع #العقار #الراصد pic.twitter.com/N8GqSYCFuA

— الراصد (@alraasd) April 12, 2022

أسباب ارتفاع أسعار العقار:

وتابع الخلف، خلال حواره إلى برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن غياب العمالة وزيادة أسعار مواد البناء من أسباب ارتفاع أسعار العقار.

ارتفاع أسعار الخرسانة:

وأضاف الفاحص أن هناك ارتفاعًا كبيرًا لأسعار الخرسانة، وهذه يتحملها المستهلك النهائي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي وهذا السبب الرئيسي، مشيرًا إلى أن هناك أزمة في سلاسل الإمداد وهو ما يؤثر على الأسعار كذلك.