وثق مقطع فيديو جهود مديرية الجوازات في استقبال المعتمرين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة خلال شهر رمضان المبارك.

جهود الجوازات في استقبال المعتمرين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال شهر رمضان المبارك.#معتمرون_آمنون pic.twitter.com/xrh2Qa2411

— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) April 5, 2022

كوادر بشرية:

وأكد الملازم أول عبدالله مشبب الأحمري، من المركز الإعلامي لمديرية الجوازات، أن الكوادر البشرية تعمل لإنهاء إجراءات دخول المسافرين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة وتسهيل رحلة المعتمرين.

فرق ميدانية:

ولفت إلى أنه تم دعم صالات الجوازات بفرق ميدانية لاستقبال والترحيب بالمعتمرين بلغات بلدانهم.