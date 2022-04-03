صُدم الوسط الرياضي مؤخرًا، بعدما تم إيقاف اللاعب فهد المولد مؤقتًا عن ممارسة كرة القدم، وذلك بسبب نيله مادة محظورة من قبل لجنة المنشطات.

فهد المولد يُدلي بأقواله بعد إيقافه

وقال الإعلامي هتان النجار عبر مساحة في “تويتر” إن المولد سيدلي بأقواله في جلسة استماع يوم الأربعاء المقبل أمام لجنة المنشطات.

وأضاف هتان النجار أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب من قبل لجنة المنشطات إما بإيقافه أو أخذ عينة المنشطات مرة أخرى وفحصها.

طريقتان لإثبات براءة المولد

وذكر برنامج ” أكشن مع وليد” في وقت سابق أن المولد تم إيقافه مؤقتًا لحين تحديد موعد جلسة الاستماع للاعب، كما أشار سلطان الغشيان مقدم البرنامج، أن اللاعب قد يتم إيقافه 4 سنوات إذا ثبت تعمده الحصول على المنشطات.

وأضاف الغشيان أنه توجد طريقتان لإثبات براءة المولد وهما” أولًا أن يطلب اللاعب فتح عينة ثانية وإذا جاءت سلبية تثبت براءته فورًا، ثانيًا إثبات أن العقار المحظور دخل جسمه عن دون قصد أو عدم وجود تعمد في إدخال المادة له وهذه تحتاج لفحص دقيق وإجراءات دقيقة حتى إثبات ذلك، وعند الإثبات يصبح اللاعب بريئًا”.