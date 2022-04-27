خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة شباب الأهلي ضد فولاد، فيما حقق مومباي سيتي وآهال الفوز ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

آهال يحقق فوزه الأول:

وبدأت مباراة آهال ضد الغرافة القطري التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بشكل سريع، ونجح الفريق التركماني في تحقيق فوزه الأول في بطولة دوري أبطال آسيا بنتيجة 4/ 2.

وسجل أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آهال التركماني، ميرزا بيكنازروف وهاتريك للاعب أرسلان مايرات أمانوف، فيما أحرز مؤيد حسن وسفيان هني ثنائية الغرافة القطري.

مومباي سيتي يتجاوز القوة الجوية:

وانطلقت مباراة مومباي سيتي ضد القوة الجوية العراقي التي أقيمت على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض بشكل سريع، ونجح الفريق الهندي في هز الشباك عند الدقيقة 31 عن طريق دييغو ماوريسيو.

تعادل شباب الأهلي ضد فولاد

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي ضد نظيره فولاد خوزستان الإيراني بنتيجة 1/ 1 في المباراة التي أُقيمت على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، ليضمن التأهل في وصافة مجموعته في دوري أبطال آسيا، فيما تجمد رصيد فولاد عند 12 نقطة في الصدارة، وكان ضمن الصعود قبل مواجهة الليلة.