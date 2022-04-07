خسر الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، أمام فياريال الإسباني، بهدف دون رد.

ملخص مباراة فياريال ضد بايرن ميونخ:

وبعد مرور 8 دقائق من الشوط الأول، تمكن اللاعب الهولندي أرنوت جروينفيلد من إحراز الهدف الأول لـ فياريال.

وحاول فريق البايرن، العودة في المباراة في أكثر من مناسبة لإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق فياريال بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، لم يتغير الحال ليخطف فياريال فوزًا بشق الأنفس.

موعد مباراة العودة:

يذكر أن مباراة العودة ستقام بين الفريقين، مساء الثلاثاء المقبل، في ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

وكان فريق تشيلسي الإنجليزي خسر أمام ريال مدريد الإسباني بثلاثية لهدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.